Власенко розповів про психологічний стан Тимошенко
16:59, 05 січня 2012Політика
6208 0
Камера - у глибині колонії
Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії Харкова, перебуває у нормальному психологічному стані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.
«Моральний стан у неї бойовий, не переживайте», - додав С.ВЛАСЕНКО.
За його словами, камера Ю.ТИМОШЕНКО знаходиться у глибині колонії і вона не може чути вигуків пікетувальників.
Однак, за словами захисника, Ю.ТИМОШЕНКО вдячна «усім, хто сьогодні її підтримує, і передає всім вітання».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter