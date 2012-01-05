Власенко розповів про психологічний стан Тимошенко

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії Харкова, перебуває у нормальному психологічному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Моральний стан у неї бойовий, не переживайте», - додав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, камера Ю.ТИМОШЕНКО знаходиться у глибині колонії і вона не може чути вигуків пікетувальників.

Однак, за словами захисника, Ю.ТИМОШЕНКО вдячна «усім, хто сьогодні її підтримує, і передає всім вітання».