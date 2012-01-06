Тюремники кажуть, що Тимошенко відмовилася від масажу й фізкультури

Засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії Харкова, відмовилася від запропонованого лікарями реабілітаційного лікування.

Про це повідомляється у прес-релізі, розміщеному на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ).

У ДПтСУ зазначають, що за результатами огляду Ю.ТИМОШЕНКО комісією лікарів Міністерства охорони здоров’я України були надані рекомендації щодо подальшого її лікування, зокрема пропонувалося «розширення рухового режиму, проведення лікувального масажу та комплексу лікувальної фізкультури, а також подальшого спостереження в динаміці лікарями медичної служби за місцем її перебування». Також Ю.ТИМОШЕНКО було запропоновано загальноклінічні лабораторні обстеження (загальний клінічний аналіз крові) в умовах закладів системи МОЗ України.

5 січня 2012 року медичною комісією МОЗ України у складі шести фахівців Ю.ТИМОШЕНКО було запропоновано проведення заняття з лікувальної фізкультури та сеансу лікувального масажу.

«Від запропонованого реабілітаційного лікування Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася», - наголосили в ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що його підзахисна не отримує необхідного медичного лікування. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО прийняла пропозицію прем’єр-міністра Канади щодо обстеження її стану здоров’я канадськими лікарями.