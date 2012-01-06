Аніщенко переконує, що світло в камері Тимошенко їй не заважає

Екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанiвськiй виправнiй колонiї в Харковi, сьогодні вкотре має оглянути комісія Міністерства охорони здоров’я України, оскільки у пенiтенцiарній системі немає фахiвцiв належного рiвня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я України Олександр АНІЩЕНКО повідомив сьогодні журналістам під час відвідування Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" у Києві.

"Сьогодні її знову має відвідати комісія, оскільки до нас звернулась пенітенціарна служба - у неї немає спеціалістів того рівня, який є у цивільній системі охорони здоров'я", - зазначив О.АНІЩЕНКО.

Коментуючи бажання Ю.ТИМОШЕНКО бути оглянутою канадськими медиками, О.АНІЩЕНКО підкреслив, що українські лікарі не поступаються за своїм фаховим рівнем закордонним медикам. «У нас є й необхідне обладнання, і професійні лікарі, і якщо Юлія Володимирівна не довіряє нашим лікарям, то це не зовсім добре", - підкреслив він.

Міністр повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО 4 січня вже оглядали українські лікарі. «Ми направили комісію, яка складалась як з київських лікарів - співробітників Академії медичних наук, так і з професіоналів, які працюють у Харкові… Ю.ТИМОШЕНКО було рекомендовано продовжити прописану терапію пігулками. Також додали до цього масаж та лікувальну фізкультуру - комісія рекомендувала їй збільшити рухливе навантаження. Колеги зробили висновок, що має місце покращення її стану", - зауважив О.АНІЩЕНКО.

Крім того, міністр підкреслив, що постійне освітлення камери, у якій утримується Ю.ТИМОШЕНКО, жодним чином не може заважати їй. "До Юлії Володимирівни спеціально приїжджали співробітники Харківської обласної СЕС. Вони зробили заміри і дійшли висновку, що нічне освітлення абсолютно не впливає на сон і на відпочинок Юлії Володимирівни", - зазначив О.АНІЩЕНКО.

Під час перебування в "ОХМАТДИТі" О.АНІЩЕНКО привітав із Різдвом маленьких пацієнтів, хворих на ВІЛ-інфекцію та онкогематологічні хвороби. Він також ознайомився з ходом будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу.

"Це для нас дуже знаковий об'єкт. Здоров'я матері й дитини - один з головних напрямів діяльності уряду. Сьогодні ми вийшли на нульовий цикл, через два тижні приміщення уже буде піднято на висоту чотири метри. До серпня закінчиться будівництво першої черги", - сказав О.АНІЩЕНКО.

Довідка УНІАН. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.

3 січня 2012 року, відповідаючи на запитання журналістів про стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, начальник Качанівської виправної колонії №54 Іван ПЕРВУШКІН запевнив, що екс-прем’єр-міністр може самостійно пересуватися, а рекомендації лікарів щодо її лікування виконуються у повному обсязі.

У свою чергу захисник Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО не може самостійно пересуватися, постійно лежить. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО не надається належна медична допомога. Також С.ВЛАСЕНКО повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО прийняла пропозицію прем’єр-міністра Канади щодо обстеження стану її здоров’я канадськими лікарями.