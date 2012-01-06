Розслідування резонансного ДТП: полетіли перші голови

Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО відсторонив від виконання обов’язків начальників міліції Хмельницької і Тернопільської областей на час службової перевірки щодо об’єктивності розслідування кримінальної справи про резонансне ДТП зі смертельним наслідком на Хмельниччині.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, триває службове розслідування щодо об’єктивності дослідження обставин ДТП, що сталося 31 грудня минулого року на території Хмельницької області.

На час проведення службового розслідування В.ЗАХАРЧЕНКО відсторонив ряд посадовців органів внутрішніх справ Хмельницької та Тернопільської областей від виконання своїх службових обов’язків.

Згідно з наказом МВС України від 5 січня 2012 року, виконання обов’язків начальника УМВС України в Тернопільській області тимчасово покладено на полковника міліції Віктора САКА, у Хмельницькій області ці функції тимчасово покладено на генерал-майора міліції Олександра ПРОСОЛОВА.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2011 року у Хмельницькій області автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП один пасажир ВАЗа загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля Toyota з місця події зник.

1 січня 2012 року у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на Новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що на Toyota Land Cruiser був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській облдержадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній із комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомило УМВС.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

5 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення міністру внутрішніх справ Віталію ЗАХАРЧЕНКУ вжити вичерпних заходів щодо об’єктивного розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ДТП на Хмельниччині.

Того ж дня в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України повідомили, що кримінальну справу за фактом дорожнього-транспортної пригоди на Хмельниччині, яку ЗМІ пов’язували з губернатором Тернопільської області В.ХОПТЯНОМ, передано до Головного слідчого управління МВС України.