У Краматорську - другий з початку року випадок суїциду

Сьогодні у місті Краматорськ Донецької області зареєстровано другий випадок суїциду з початку нового 2012 року, ще двом – встигли запобігти.

Про це повідомляє місцевий сайт «Новости Краматорска» з посиланням на міський відділ міліції.

Так, сьогодні молодий хлопець сам себе вдарив ножем у живіт. На місці працює слідча група, з`ясовуються обставини того, що сталося.

З приводу першого випадку суїциду зазначається, що до міського відділу міліції надійшло повідомлення від родичів, що з будинку пішов 37-річний чоловік. Оперативники почали шукати зниклу людину, і коли були готові орієнтування, до міліції надійшло повідомлення, що у занедбаному саду радгоспу «Ясногорівський» перехожий побачив чоловіка, який висів на дереві. Як пізніше вдалося встановити, ним виявився розшукуваний. Слідів тілесних ушкоджень при огляді трупа знайдено не було. Зараз правоохоронці з`ясовують, що штовхнуло чоловіка на суїцид.

Крім того, видання повідомляє, що вчора, 5 січня, в Краматорську звести рахунки з життям хотіли жінка і чоловік. Представниця слабкої статі намагалася зістрибнути з моста у Старому місті, однак її відмовили перехожі, а чоловік хотів повіситися, але на допомогу вчасно прийшли родичі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року в Краматорську було зафіксовано 4 випадки суїциду: 22 грудня повісилася 54-річна жінка, за тиждень до цього - повісилася 33-річна жінка, залишивши сиротами двох дітей; 7 грудня наклали на себе руки одразу дві людини - 20-річний хлопець повісився на очах у власної матері, а що 15-річна дівчина, що навчалася у ВПУ, стрибнула з даху багатоповерхового будинку.