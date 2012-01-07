Кабмін змінив дизайн сайту

Від сьогодні змінено дизайн та структуру єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України – Урядового порталу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, зміни було проведено для зручності користування сайтом.

У новому варіанті сайту, окрім розділів “Новини” (уряду, міністерств та відомств, регіонів) та “Рішення уряду”, акцент зроблено на фотоінформацію, пряму мову та блоги членів Кабінету міністрів.

Також з’явився розділ “Опитування”.