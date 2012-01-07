Кабмін змінив дизайн сайту
08:48, 07 січня 2012Політика
2769 0
Для зручності користування
Від сьогодні змінено дизайн та структуру єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України – Урядового порталу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, зміни було проведено для зручності користування сайтом.
У новому варіанті сайту, окрім розділів “Новини” (уряду, міністерств та відомств, регіонів) та “Рішення уряду”, акцент зроблено на фотоінформацію, пряму мову та блоги членів Кабінету міністрів.
Також з’явився розділ “Опитування”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter