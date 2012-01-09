У Києві обмежили рух транспорту через міст Патона

15:55, 09 січня 2012
Політика
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У ДАІ радять, як потрапити на Лівий берег

У Києві у зв’язку з реконструкцією правобережної транспортної розв’язки мосту ім. Патона обмежено рух транспортних засобів на правосторонніх заїздах-виїздах: закрито до травня 2012 року заїзд автотранспорту з Набережного шосе на міст ім. Патона при русі у напрямку мосту метро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Державтоінспекції м. Києва.

Водіям, що рухаються по Набережному шосе у цьому напрямку, аби потрапити на Лівий берег, ДАІ радить користуватися Дарницьким залізнично-автомобільним мостовим переходом.

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