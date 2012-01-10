Чоловік Тимошенко просить світ врятувати дружину від «знущань режиму»

Олександр ТИМОШЕНКО – чоловік колишнього прем’єра України Юлії ТИМОШЕНКО – заявляє, що попросив про політичний притулок в Чехії через тиск та переслідування з боку нинішньої української влади.

Про це він повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я був змушений виїхати з України та звернутись про політичний притулок через неймовірний тиск та переслідування з боку нинішньої української влади – авторитарного режиму Президента ЯНУКОВИЧА», - сказав О.ТИМОШЕНКО.

За його словами, «владний режим в Україні не гребує жодними брудними методами».

«Їм не вдалося зламати Юлію ТИМОШЕНКО ні залякуванням, ні судами, ні ув`язненням, ні тортурами, і вони пішли на ще бридкіші речі – почали переслідувати мене та інших членів її родини. Я не хочу давати ЯНУКОВИЧУ жодного додаткового важеля тиску на лідера опозиції, і для мене політичний притулок - це єдиний спосіб досягнути цієї мети», - зазначив О.ТИМОШЕНКО.

Він закликав лідерів світу врятувати екс-прем’єра України з в’язниці та ввести санкції проти керівників чинної української влади.

«Я приїхав сюди благати світ допомогти визволити мою дружину з тюрми, врятувати її від тортур та знущань режиму», - сказав О.ТИМОШЕНКО.

«Я закликаю увесь світ зрозуміти, що режиму ЯНУКОВИЧА не потрібна живою Юлія ТИМОШЕНКО. Я звертаюся до лідерів всіх країн світу з проханням захистити мою дружину від фізичного знищення в застінках режиму ЯНУКОВИЧА", - додав він.

Чоловік екс-прем’єра наголосив, що «у січні 2009 року Юлія ТИМОШЕНКО рятувала від холодної зими всю Європу, тому зараз потрібно рятувати її».

«Я закликаю країни Європи ввести санкції проти керівників сьогоднішньої влади, родини, зокрема синів ЯНУКОВИЧА, керівників Генеральної прокуратури, СБУ, суддів та слідчих, які сприяли фальсифікації справи проти Ю.ТИМОШЕНКО", - попросив він.

«Лідерам країн світу пора нарешті зрозуміти, що ЯНУКОВИЧ і демократія – це несумісні речі. Двічі судимий колишній злочинець формує в Україні тоталітарний режим», - заявив О.ТИМОШЕНКО.

Він також наголосив, що «режим ЯНУКОВИЧА – це не український народ».

«Це купка колишніх бандитів, одягнутих у Brioni, які неправдою через маніпулювання українським законодавством забезпечили собі абсолютну владу в країні, обманюють і грабують український народ», - заявив чоловік екс-прем’єра.

Він запевнив, що «народ не вибирав президента України з такими повноваженнями, він не давав парламенту такі повноваження».

«Сьогодні Юлія ТИМОШЕНКО та інші політичні в’язні знаходяться в тюрмах, а ЯНУКОВИЧ разом зі своїми синами та хунтою в особі ФІРТАША, ЛЬОВОЧКІНА, ХОРОШКОВСЬКОГО, КУЗЬМІНА грабують український народ», - наголосивО.ТИМОШЕНКО.

У інтерв’ю він також висловив сподівання на нову революцію в Україні і те, що Ю.ТИМОШЕНКО буде звільнена і стане президентом.

Як повідомляв УНІАН, О.ТИМОШЕНКО отримав політичний притулок в Чехії 6 січня.