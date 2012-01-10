Родина Іващенка заявляє, що його катують свідомо

Родина колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА звертається до української та світової громадськості з проханням втрутитись в ситуацію і не допустити фізичного знищення в умовах СІЗО цього екс-посадовця військового відомства.

Про це йдеться у заяві родини В.ІВАЩЕНКА, переданій УНІАН.

«Вимушені звернутися до громадськості, в тому числі міжнародної, у зв’язку із вже відверто неприхованими не лише намірами, але й діями держави по знищенню здоров’я ІВАЩЕНКА Валерія Володимировича. Знищення здоров’я в його нинішньому стані означає його фізичне знищення», - наголошується в заяві родини В.ІВАЩЕНКА.

При цьому автори заяви підкреслюють, що звернутися до громадськості їх спонукає те, що «держава в особі суду, прокуратури робить все виключно для того, щоб фізично знищити людину, громадянина, замість того, щоб захищати його та його невід’ємні людські права, в тому числі на надання медичної допомоги».

Аргументуючи своє звернення, родина екс-керівника Міноборони наголошує, що В.ІВАЩЕНКУ, «проти якого незаконно порушено кримінальну справу, вина якого на сьогодні не доведена судом, але який вже майже півтора року позбавлений волі на підставі необґрунтованих, нічим не підтверджених обвинувачень, брутально відмовлено у праві на лікування».

Крім того, родина В.ІВАЩЕНКА у своєму зверненні висловлює переконання, що в праві на забезпечення охорони здоров’я колишньому військовому високопосадовцю протидіють «люди у суддівських мантіях, прокурорських мундирах, міліцейській формі конвойної служби МВС».

«Незважаючи на об’єктивну неможливість проведення в умовах СІЗО призначеного незалежними лікарями лікування, тобто можливість лікуватися лише у клінічному стаціонарі за межами слідчого ізолятору, судді Печерського районного суду Києва, e провадженні якого перебуває справа В.ІВАЩЕНКА, Сергій ВОВК, Оксана ЦАРЕВИЧ та Володимир КАРАБАНЬ, категорично відмовляються, не дивлячись на об’єктивні обставини, змінити В.ІВАЩЕНКУ запобіжний захід з арешту на будь-який інший, не пов’язаний з позбавленням волі», - йдеться у заяві.

При цьому родина В.ІВАЩЕНКА також дорікає представникам державного обвинувачення в тому, що вони від імені держави також категорично, але без будь-яких обґрунтованих підстав наполягають на продовженні тримання В.ІВАЩЕНКА під вартою.

«Медична частина слідчого ізолятору вичерпала свої можливості щодо надання В.ІВАЩЕНКУ якоїсь елементарної медичної допомоги, крім періодичного введення знеболювальних препаратів, які лише на певний час знімають хворому гострий біль у хребті», - зазначається у документі.

При цьому родина В.ІВАЩЕНКА підкреслює, що подальші призначення лікарів виконати в умовах СІЗО неможливо, про що саме керівництво цієї установи неодноразово заявляло в розмові з адвокатами.

«Враховуючи викладене, для будь-якої людини, яка має розум і серце, зрозуміло, що всі ці дії, а точніше повна бездіяльність, є нічим іншим, як знущанням, фізичним і моральним катуванням. При цьому це катування здійснюється свідомо, оскільки нашого близького примушують потерпати від фізичних страждань в публічних умовах. Зокрема, в залі судового засідання він перебуває, спираючись на палицю, і куди вже неодноразово викликалися бригади «швидкої допомоги» для того, щоб зробити чергову знеболювальну ін’єкцію. І все це є очевидним приниженням людської гідності людини, незалежно від того, яку посаду вона колись обіймала», - підкреслюється в заяві родини В.ІВАЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони "Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

За час перебування в СІЗО стан здоров’я В.ІВАЩЕНКА погіршився, однак суд відмовляє екс-керівнику Міноборони у звільненні з-під варти для лікування.