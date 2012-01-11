Опозиція вимагає створити ТСК щодо інциденту з Тимошенко у колонії

Фракції «БЮТ-Батьківщина» і НУ-НС вимагають створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо інциденту, який стався у на 7 січня з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Качанівській колонії Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив від імені двох фракцій народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій МІЩЕНКО.

За його словами, сьогодні відбулося засідання Погоджувальної ради ВР за участю представників Державної пенітенціарної служби. Представники фракції «БЮТ-Батьківщина» вимагали надати відеозапис з камери Ю.ТИМОШЕНКО щодо інциденту, оскільки раніше правоохоронці підтверджували, що за Ю.ТИМОШЕНКО ведеться відеоспостереження та проводиться відеозапис.

Крім того, наголосив С.МІЩЕНКО, Державна пенітенціарна служба заявила, що Ю.ТИМОШЕНКО була надана допомога через 4 хвилини після того, як вона знепритомніла.

Водночас, наголосив депутат, представники пенітенціарної служби відмовились надати такий відеозапис, мотивуючи це тим, що відео у них не зберігається.

«Вони не хочуть давати нам ці матеріали, бо знають, що на них буде одразу видно всі обставини», - сказав С.МІЩЕНКО.

Він зауважив, що саме тому фракції «БЮТ-Батьківщина» і НУ-НС вимагають створення слідчої комісії.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО після прийому нібито ліків від ГРВІ знепритомніла. За його словами, лікарі більше двох годин не могли вивести її з критичного стану.

Натомість у прес-службі Державної пенітенціарної служби заявили, що стан здоров‘я Ю.ТИМОШЕНКО задовільний і вона перебуває під постійним наглядом медпрацівників Державної пенітенціарної служби та Міністерства охорони здоров’я.

У ДПтСУ зауважили, що 7 січня було проведено медичне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО. «Це було викликано тим, що ввечері 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО відчула себе зле та звернулася до своєї сусідки по камері з проханням покликати медпрацівників установи. Вже через 4 хвилини Ю.ТИМОШЕНКО було надано первинну медичну допомогу», - запевнили у пенітенціарній службі.