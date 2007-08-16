ЦВК зареєструвала список кандидатів у депутати від СПУ

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку Соціалістичної партії України на дострокових парламентських виборах 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного проекту постанови на сьогоднішньому засіданні ЦВК проголосували 9 членів комісії, 5 – утримались.

Відповідно до рішення ЦВК, усього зареєстровано 258 кандидатів від Соціалістичної партії.

П’ятеро членів ЦВК, які утримались під час голосування, пояснюють свою позицію тим, що у них є претензії до певного пункту виборчої програми СПУ, в яких піддаються звинуваченням дії Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня ХІІІ з`їзд Соціалістичної партії України затвердив список кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради. До першої п`ятірки увійшли: Олександр МОРОЗ, Василь ЦУШКО, Володимир БОЙКО, Валентина СЕМЕНЮК та Станіслав НІКОЛАЄНКО. До другої п`ятірки увійшли Михайло МЕЛЬНИЧУК, Іван БОКИЙ, Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ, Василь МАЛИНОВСЬКИЙ та Степан БУЛЬБА.

Крім того, у списку представлені Сергій МАТВІЄНКОВ, Ярослав МЕНДУСЬ, Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, Олександр БАРАНІВСЬКИЙ, Анатолій ГОЛУБЧЕНКО та інші.

Як зазначив О.МОРОЗ, в списку залишаються практично всі депутати п`ятого скликання, але незначні зміни - за номером в списку.