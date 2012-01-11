«Наша Україна» вимагає мораторію на закриття україномовних шкіл

«Наша Україна» вимагає від Верховної Ради ухвалити постанову про мораторій на закриття україномовних шкіл і закликає підтримати таке рішення всі політичні і громадські сили країни.

Як повідомляє прес-служба партії, відповідний проект постанови за авторством депутатів від «Нашої України» Андрія ПАРУБІЯ, Володимира КАРПУКА та Миколи КУЛЬЧИНСЬКОГО пропонує запровадити мораторій на закриття загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання в адміністративно-територіальних одиницях України, де такі навчальні заклади становлять менше половини від їх загальної кількості.

«Законодавча ініціатива, представлена сьогодні у парламенті, мала на меті припинити незаконне закриття шкіл, зокрема в Донецькій та Луганській областях, яке всупереч волі учителів, учнів та їх батьків ініціювала місцева влада за потурання міністра-українофоба Дмитра ТАБАЧНИКА. Однак парламентська більшість відмовилася підтримати пропозицію «нашоукраїнців», - відзначають у партії.

Народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» А.ПАРУБІЙ, представляючи у парламенті проект постанови, заявив, що за минулий рік в Україні закрито 83 україномовні школи.

«Ми бачимо, як влада системно проводить політику із закриття і знищення українських шкіл, доводячи батьків до відчаю і спроб самоспалення у разі продовження порушення прав їхніх дітей на освіту державною мовою», - сказав він.

«Будь-які виправдання владою закриття цих шкіл нестачею бюджетного фінансування, на фоні небаченого зростання видатків в держбюджеті на обслуговування органів центральної влади, не можуть бути прийняті», - переконані в «Нашій Україні».

«Парламентська більшість, керуючись політичними мотивами і намагаючись вкотре прогнутися перед Росією, веде цілеспрямовану політику на знищення української мови», - прокоментував голосування у парламенті А.ПАРУБІЙ. Він запевнив, що «Наша Україна» і надалі захищатиме школи від закриття по всій державі.

В партії нагадують, що «нашоукраїнці» послідовно виступають на захист освітян – надають правову та інформаційну допомогу батьківським комітетам шкіл, які закриваються, особисто неодноразово відвідали Донецьку область, де склалася критична ситуація довкола цього питання, підтримують школи підручниками та передплатою якісної україномовної преси.