«Батьківщина» збирає підписи за Нобелівську премію для Тимошенко

У Харкові активісти ВО «Батьківщина» сьогодні продовжили збір підписів за висунення кандидатури екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на отримання Нобелівської премії миру.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації «Батьківщини» з посиланням на голову Червонозаводської районної партійної організації Анатолія БАБИЧЕВА.

За його словами, сьогодні Червонозаводська парторганізація подала повідомлення до міськвиконкому Харкова про встановлення наметів для збору підписів. Намети планувалося встановити неподалік від Качанівської колонії, де утримується Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому, зауважив А.БАБИЧЕВ, коли активісти «Батьківщини» прибули на вказане місце, то помітили там автомобіль комунальної служби «Жилкомсервіс». Він наголосив, що за реєстраційними номерами активісти впізнали автомобіль, на якому вчора були вивезені намети «Батьківщини», встановлені також поблизу колонії.

А.БАБИЧЕВ підкреслив, що, побачивши автомобіль, активісти партії одразу викликали міліцію та працівників Державтоінспекції. Коли автомобіль спробував поїхати, активісти намагалися затримати його до приїзду міліції.

За словами А.БАБИЧЕВА, активісти «Батьківщини» написали низку звернень і передали працівникам Комінтернівського райвідділу міліції, які прибули на виклик. Зокрема була написана заява «про вчорашнє викрадення намету», заява з проханням встановити особи людей, які знаходяться в автомобілі «Жилкомсервісу», на якому, на думку активістів, були вивезені намети, а також заява про наїзд автомобіля «Жилкомсервісу» на активіста партії.

А.БАБИЧЕВ додав, що на цей час «Батьківщина», не встановлюючи намет, продовжує збір підписів. За його словами, співробітники міськвиконкому і Комінтернівської райадміністрації, які перебувають на місці події, заявляють, що «Батьківщина» не має права встановлювати намети, оскільки вони належать до малих архітектурних форм, встановлювати які можна лише за згодою міської влади.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня вранці неподалік Качанівської колонії активісти «Батьківщини» встановили два намети для збору підписів для висунення кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на здобуття Нобелівської премії миру. У другій половині дня кілька чоловіків, одягнутих у форму працівників комунальних служб, демонтували намети. За даними прес-служби Харківської міської ради, намети знесені за рішенням Харківського окружного адміністративного суду, який 6 січня заборонив пікетувати колонію.