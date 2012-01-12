Янукович: план реформ має стати головним для влади

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Національний план на 2012 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки повинен стати головною дорожньою картою для органів влади.Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЯНУКОВИЧ сказав у заключному слові на засіданні Комітету з економічних реформ.

«З моменту затвердження Національного плану, він повинен стати головним документом для всієї системи органів влади – як в центрі, так і на місцях», - зазначив він.

Глава держави також висловив переконання, що сьогодні слід підвищувати ефективність роботи Комітету з економічних реформ. «Це наш обов’язок. Для того, щоб ми якомога скоріше почали отримувати результати від реформ. Вони всі спрямовані на позитив, і треба, щоб його відчули люди. Тому дуже важливо, щоб уже в перші місяці 2012 року ми розпочали цей позитивний рух», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави наголосив, що чекає від членів Комітету відповідних пропозицій. «Не популістських, а рішучих кроків щодо підняття рівня відповідальності, виконання Національного плану реформ на всіх рівнях», – підкреслив Президент. За словами В.ЯНУКОВИЧА, кожен чиновник несе персональну відповідальність за свою роботу щодо впровадження реформ.