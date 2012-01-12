Литвин доручив готувати закон про землю

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив профільному парламентському комітету остаточно опрацювати текст законопроекту про ринок земель для винесення його на розгляд парламенту у другому читанні.

Як повідомляє прес-служба ВР, у середу голова Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій КАЛЕТНІК поінформував керівника парламенту про завершення роботи над пропозиціями до цього законопроекту і про готовність до передачі документу на розгляд народних депутатів.

За словами Г.КАЛЕТНІКА, під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло 1035 пропозицій, з яких враховано 411. При цьому 55% поправок, схвалених комітетом, надійшли від представників опозиції, 45% - від представників більшості.

Голова Верховної Ради доручив голові профільного комітету завершити роботу над порівняльною таблицею до законопроекту та іншими супроводжувальними документами. В.ЛИТВИН також доручив Головному юридичному управлінню апарату Верховної Ради України опрацювати законопроект на предмет відповідності чинному законодавству та завершити остаточну підготовку тексту документу для розгляду у другому читанні.

Голова Верховної Ради України також запропонував оприлюднити текст законопроекту перед його розглядом у другому читанні для ознайомлення з документом широкого кола громадськості.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

Цим законом мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачено продовжити до 2013 року.

10 січня профільний комітет запланував розпочати розгляд законопроекту про ринок землі для подальшого затвердження в парламенті в другому читанні. В.ЛИТВИН зазначив, що після узгодження в комітеті остаточного варіанту законопроекту керівники фракцій мають провести консультації, зокрема і щодо термінів його розгляду в сесійному залі.

Після цього лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив: «Звичайно, було б непогано прийняти його протягом поточного тижня, як і планувалося - в четвер (згідно з порядком денним ВР, законопроект про ринок земель планується розглянути в четвер, 12 січня – УНІАН). Але якщо ми сходимося в тому, що над ним треба ще попрацювати і попрацювати для того, щоб одержати хороший документ, ми з цим погоджуватимемося. Але за однієї умови – щоб не було такого, щоб який документ потім не вносився, він все одно буде поганим».