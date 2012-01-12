Філенко допускає, що Аваков – за кордоном

Народний депутат Володимир ФІЛЕНКО (фракція "БЮТ-Батьківщина") допускає, що колишній голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ перебуває за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

В.ФІЛЕНКО зазначив: «Я допускаю, що АВАКОВ за кордоном». «Я Арсена АВАКОВА не бачив більше місяця. Скільки він за кордоном і де саме, не запитуйте у мене. Я цього, на жаль, не знаю, а можливо, на щастя», - зауважив депутат.

Він наголосив, що порушення кримінальної справи щодо А.АВАКОВА - це «черговий крок влади для залякування людей, які готові підтримувати опозицію».

Як заявив В.ФІЛЕНКО, «не випадково, що саме у цей час проти А.АВАКОВА як голови харківської обласної організації ВО «Батьківщина» порушено кримінальну справу з метою залякати виборців, з метою залякати симпатиків Юлії ТИМОШЕНКО».

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно А.АВАКОВА.

Згідно з повідомленням офіційного сайту Харківської ОДА, кримінальну справу порушено проти колишніх високопосадовців облдержадміністрації за фактом незаконного відчуження у 2009 році земель державної власності.