На Банковій кажуть, що план реформ у минулому році виконали на 80%

Найближчими днями буде затверджено національний план проведення реформ на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Він підкреслив, що на вчорашньому засіданні Комітету з економічних реформ під головуванням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА було підбито підсумки виконання плану реформ на 2011 рік та затверджено за основу план на 2012 рік.

Як констатував С.ЛЬОВОЧКІН, у 2011 році план був виконаний на 80%, але через об’єктивні підстави люди поки не відчули результатів цих реформ.

Глава Адміністрації Президента висловив сподівання, що у 2012 році люди вже зможуть відчути ці результати.

С.ЛЬОВОЧКІН підкреслив, що протягом найближчих 20 днів буде здійснено доопрацювання плану національних реформ, потім він буде розглянутий і підтриманий урядом, після чого його затвердить Президент.