Через резонансне ДТП полетять голови двох міліцейських «шишок»?

Кримінальну справу щодо резонансного ДТП на Хмельниччині 31 грудня сьогодні передадуть до Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир ПОЛІЩУК.

За його словами, у справі “є багато суперечностей, порушень законодавства, службової недбалості, приховування певних фактів”.

“Ці всі нові обставини, які встановлені Головним слідчим управлінням, дають зараз змогу та й необхідність передати всі матеріали кримінальної справи до Генеральної прокуратури України. І там надалі буде вирішуватись, хто далі проводитиме слідство. І, крім ст. 286 ч.2, можливо з’являються й інші кримінальні справи щодо вже інших службових злочинів”, - сказав В.ПОЛІЩУК.

За його словами, справа до прокуратури має бути передана вже сьогодні.

“Але комісія, яка складається з працівників Департаменту внутрішньої безпеки та Інспекції особового складу, і надалі працює. І не виключено, що найближчим часом ви дізнаєтесь про серйозні кадрові зміни щодо керівництва Тернопільської області, мається на увазі міліції, та Хмельницької області. Принаймні, керівник Тернопільської міліції вже написав відповідний рапорт на ім’я міністра внутрішніх справ, і наразі вирішується питання щодо його звільнення з органів внутрішніх справ”, - додав В.ПОЛІЩУК.

Він повідомив, що за кермом автомобіля, який здійснив наїзд на ВАЗ, у результаті чого загинула одна особа і двоє отримали тілесні ушкодження, був працівник ДАІ. Сам автомобіль орендувала Тернопільська обласна держадміністрація.

“На цій автівці їхали певні посадовці Тернопільської обласної адміністрації до певного пункту призначення. Потім вони поїхали у своїх справах, а працівник міліції мав повернути цю автівку до Тернополя”, - сказав В.ПОЛІЩУК.

Працівник ДАІ, який був за кермом, викликав швидку допомогу на місці ДТП, але не дочекався її та слідчо-оперативну групу, певний час приховував факт ДТП, за що передбачено кримінальну відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2011 року у Хмельницькій області автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП один пасажир ВАЗа загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля Toyota з місця події зник.

1 січня 2012 року у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на Новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що на Toyota Land Cruiser був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській облдержадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній із комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомило УМВС.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

5 січня кримінальну справу за фактом ДТП на Хмельниччині, яку ЗМІ пов’язували з губернатором Тернопільської області В.ХОПТЯНОМ, було передано до Головного слідчого управління МВС України.