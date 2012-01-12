The Sunday Times: сім'я Путіна володіє $ 130 млрд

12:52, 12 січня 2012
Політика
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Імперією управляють родичі

За даними британської газети The Sunday Times і чеської Lidové noviny, Володимир Путін за час свого керівництва Росією створив імперію вартістю 130 млрд доларів.

Чеська газета віддає так званому «клану Володимира Путіна» перше місце в рейтингу найбагатших сімей світу.

Як повідомляє Лівий берег, за даними британського і чеського видань, статки російського прем`єр-міністра і його рідних перевищують 130 млрд доларів, що на 56 млрд більше активів офіційного лідера рейтингу журналу Forbes мексиканського магната Карлоса Слім Елу - власника комунікаційної індустрії загальною вартістю в 74 млрд доларів. Компанії, які є власністю «клану Путіна», не належать державі, але голос Путіна є вирішальним як в адміністративних, так і у фінансових питаннях.

Чеське і британське видання пишуть, що російський прем`єр протягом усього свого перебування при владі успішно поєднував політичну діяльність із підприємницькою. Він зумів створити фінансову імперію, до управління якою залучив велику частину своїх родичів і друзів. У сімейну справу входять племінники Путіна Михайло Путін і Михайло Шеломов, дружина Володимира Путіна Людмила, його брат Ігор, кожен з яких має безпосереднє відношення до великих фінансових структур (досить згадати хоча б банк «Росія»). Чеське джерело підкреслює, що всі родичі Путіна напрочуд фартові у справах і процвітають у всьому, що б не робили.

За словами чеської та британської газет, однією з причин рішення Володимира Путіна балотуватися в президенти стало його прагнення зберегти контроль над створеною ним імперією, що дозволяє також диктувати свої умови найбільшим ЗМІ, незалежно від того, належать вони державі чи приватним особам.

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