Донька Тимошенко заявляє, що життя її матері у небезпеці

Донька екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія ТИМОШЕНКО висловлює занепокоєність у зв’язку із загрозою для життя її матері.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Життя моєї мами в небезпеці. Ми не знаємо, що насправді їй дають лікарі, тому ми вкрай занепокоєні щодо загрози її життю. Вона знаходиться у тяжкому стані. Вона не може пересуватися самостійно. Коли я відвідувала її, вона лежала у ліжку. Це дежавю того, що було 10 років тому. Тоді її посадили через те, що вона боролася з корупцією. Зараз вона також у в‘язниці через те, що боролася з корупцією", - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

Донька екс-прем`єра подякувала європейським та німецьким політикам і лідерам за підтримку її матері.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що 6 січня близько 22.30 Ю.ТИМОШЕНКО раптово знепритомніла одразу після прийому ліків, які їй надали працівники колонії у зв’язку із захворюванням на ГРВІ.

За його словами, співкамерниця Ю.ТИМОШЕНКО почала грюкати у двері, намагаючись викликати допомогу.

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що, незважаючи на постійне відеоспостереження у камері, яке, за інформацією Державної пенітенціарної служби, встановлено для безпеки ув’язнених, лише через 20 хвилин до Ю.ТИМОШЕНКО прибули тюремні медики, які почали реанімаційні заходи. Остаточно вивести Ю.ТИМОШЕНКО із критичного стану лікарям вдалося тільки після опівночі. Протягом більш як 2 годин тиск в екс-прем`єра був катастрофічно низьким і становив 60/40.

О другій годині ночі 7 січня був терміново скликаний консиліум, який призначив проведення клінічного обстеження. Саме тому наступного дня Ю.ТИМОШЕНКО було терміново вивезено до харківської лікарні, де було проведено клінічне обстеження (рентген, МРТ, КТ) та взято аналіз крові.