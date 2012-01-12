ЗМІ: ДУСя відремонтує три Мерседеси за 300 тисяч

Державне управління справами витратить 300 тис. грн. на ремонт трьох автомобілів марки «Mercedes».

За інформацією порталу “Наші гроші”, у «Віснику державних закупівель» повідомляється, що ДО «Автобаза Державного управління справами» 3 січня уклало угоду з ТОВ «Автомобільний Дім Україна Мерседес-Бенц» на техогляд і ремонт у 2012 році трьох гарантійних автомобілів вартістю 300 тис. грн.

Передбачено, що протягом року два «Mercedes-Benz» S600 L (221 кузов) і один «Mercedes-Benz» S600 (221 кузов) тричі пройдуть технічні огляди. Таким чином вартість огляду і ремонту одного автомобіля становитиме 100 тис. грн.