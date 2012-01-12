Путін відмовився від передвиборних дебатів

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН не братиме участі у передвиборних дебатах кандидатів у президенти РФ.

Як повідомили УНІАН у виборчому штабі В.ПУТІНА, про це заявив його прес-секретар Дмитро ПЄСКОВ.

«Участь кандидата у президенти Владимира ПУТИНА у телевізійних передвиборних дебатах пов`язана з необхідністю оформлення відпустки відповідно до чинного законодавства, що, безумовно, не дозволить йому в належному обсязі виконувати обов`язки голови уряду», – пояснив Д.ПЄСКОВ і додав, що В.ПУТІН може уповноважити на участь в дебатах своїх представників.

При цьому прес-секретар підкреслив, що ефірний час, відведений кандидату в президенти В.ПУТІНУ, згідно із законом, буде у будь-якому разі використано для доведення його передвиборної програми до виборців.

«Зараз розглядається можливість участі в дебатах представників кандидата в президенти В.ПУТІНА, однак остаточне рішення з цього питання прийме він сам», – додав Д.ПЄСКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2011 року Центральна виборча комісія РФ офіційно зареєструвала В.ПУТІНА кандидатом у президенти Росії на майбутніх виборах 4 березня 2012 року.