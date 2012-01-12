У «Нашій Україні» пропонують надати журналістам додаткові гарантії

Народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ пропонує законодавчо посилити захист прав українських журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», А.ПАРУБІЙ виступив співавтором законопроекту про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо забезпечення права журналістів на захист джерел інформації), який розглядатиметься сьогодні.

Зокрема, законопроектом передбачається внести зміни до КПК, якими доповнюється перелік осіб, які не можуть бути допитані як свідки (у пункті 1 частини 1 статті 69), поширивши дію цієї норми на журналістів.

Пропонується доповнити КПК статтею 182-1 «Умови проведення обшуку і виїмки стосовно журналістів», якою передбачається необхідність вмотивованої постанови голови апеляційного суду для проведення обшуку і виїмки у приміщеннях ЗМІ та помешканнях журналістів.

На переконання авторів, реалізація законопроекту сприятиме безперешкодній професійній діяльності журналістів, унеможливить тиск на журналістів з боку недобросовісних і корумпованих працівників силових структур, додатково гарантуватиме права громадян, передбачені статтею 34 Конституції України.

«Ідея такого закону була запропонована журналістами та громадськими діячами. Завдання закону – збільшити ступінь захисту журналістів від можливого тиску з боку правоохоронних органів», - відзначив А.ПАРУБІЙ.

«На жаль, діючі закони, які мали б захищати права журналістів на збереження таємниці авторства та джерел інформації, часто порушуються. Представники силових структур проводять обшуки у приміщеннях офісів ЗМІ та у помешканнях журналістів, щоб отримати без рішення суду інформацію, що становить таємницю авторства та джерел інформації», - зауважив депутат.

Саме через такі випадки, на думку народного депутата, журналісти повинні отримати додаткові законодавчі гарантії недоторканності житла та власності.