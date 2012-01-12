Ще в одному місті розфарбували біг-борди з Януковичем

У місті Олександрія Кіровоградської області минулої ночі невідомі закидали темною фарбою біг-борди із портретами Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та міського голови, обраного від Партії регіонів, Степана ЦАПЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє інформаційний портал «Олександрійські новини».

Зображення Президента і міського голови розмістили на біг-бордах поряд з їхніми привітаннями з Новим роком і Різдвом.

У Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області підтвердили цю інформацію. Факт пошкодження портретів зареєстрований сьогодні Олександрійським міськвідділом міліції. Проводиться дослідча перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення в порядку ст. 97 КПК України (про порушення чи відмову в порушенні кримінальної справи).