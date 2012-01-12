ЗМІ: Регіонали нагримали на Азарова

Зустріч прем'єра Микола Азарова з фракцією Партії регіонів супроводжувалася скандалом - главу уряду звинуватили в саботажі реформ.

Про це, посилаючись на джерела, повідомляє "Українська правда" .

За їхніми словами, зустріч, яка відбулася в середу ввечері без участі преси, проходила на підвищених тонах.

Зокрема, кажуть джерела, несподівано критику на адресу уряду дозволив собі голова фракції Олександр Єфремов.

"Єфремов прямо запитав у Азарова - чому ми, депутати, маємо виступати адвокатами неякісних законопроектів уряду", - переповів співрозмовник УП.

У свою чергу, регіонал Ярослав Сухий заявив Азарову: "У мене таке враження, що уряд не проводить реформи, а саботує їх".

Критично виступив Андрій Деркач, який висловив обурення непрозорим розподілом ліцензій на цифрове мовлення - і в підсумку його телекомпанія "Ера" її також не отримала.

Деркача підтримав Сухий, який сказав, що після того, як в ліцензіях відмовили багатьом регіональним телекомпаніям, годі сподіватися на їхню лояльність на парламентських виборах.

За словами джерел, також з критикою на адресу уряду та влади загалом виступили регіонали Ігор Плохой, Григорій Смітюх та Володимир Ландік.