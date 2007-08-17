Тимошенко відповіла Кінаху: плагіат нецікавої ідеї - то не плагіат

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко не вважає проект свого блоку "Український прорив" плагіатом ідеї Анатолія Кінаха, який написав книгу з однойменною назвою.

"Послухайте, книжки Кінаха ніхто не читає, навіть сам Кінах. Тому як вони називаються і де вони продаються, мені здається, нікому не цікаво", - сказала Тимошенко в ефірі 5 каналу.

На питання, чи не завадить книга Кінах розвитку проекту БЮТ "Український прорив", вона відповіла:

"Ну ви бачите, що робить Партія регіонів? Вони беруть програмні шматки з наших програмних засад, наших дій, просто їх собі в програму вписують. Нічого страшного в цьому нема. Я думаю, що Кінаху всі ціну знають, його продажності. Сьогодні він вже є невід’ємною частиною мафії. Потрібно про цього політика всім забути".

"То там дьорнут, то там дьорнут, так хлопці і живуть", - додала Тимошенко.

Вона також зазначила, що БЮТ розпочав всенародне обговорення своєї програми "Український прорив до конкурентноспроможної і справедливої країни".

Українська правда