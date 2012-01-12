У Газпромі заявляють, що Україна втратила час

У російському «Газпромі» підкреслюють, що Україна не може в односторонньому порядку визначати обсяги закупівлі російського газу.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», про це заявив офіційний представник компанії Сергій КУПРІЯНОВ.

«Час для дискусій про контрактні кількості року, що настав, Україною був упущений. І, на жаль, укотре доводиться нагадувати нашим українським друзям, що умови постачання газу на ринку визначаються лише контрактом і не можуть змінюватися тими чи іншими листами в односторонньому порядку », – заявив С.КУПРІЯНОВ.

Він також припустив, що українські партнери не будуть у 2012 році вести переговори про рівень ціни на газ.

«Схоже, він їх повністю влаштовує. А будуть намагатися домовитися про обсяги на 2013 рік у встановленому контрактом порядку», – сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, НАК «Нафтогаз України» заявив, що ще у травні 2011 року повідомив «Газпром» про зменшення обсягів закупівлі газу в 2012 році.

«Нафтогаз» заявляє, що направив «Газпрому» лист від 20 травня 2011 р. № 24-3171/1-11 із пропозицією узгодити поставки природного газу в Україну у 2012 році в обсязі 33,75 млрд. куб. м.

У компанії відзначають, що, згідно з положеннями контракту від 19 січня 2009 р. між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках, зазначений обсяг поставок може бути зменшений на 20%. Таким чином, річний обсяг природного газу, який компанія повинна відібрати й оплатити за контрактом у 2012 році, становитиме 33,75 млрд. куб. м х 0,8 = 27 млрд. куб. м.

«Нафтогаз України» зазначає, що своєчасно (тобто за 6 місяців до початку року поставки природного газу) і у повній відповідності з умовами контракту повідомив «Газпром» про зменшення обсягів закупівлі природного газу в 2012 році.

Сьогодні ж голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що українська сторона повинна була домовитися з Росією про зниження обсягів закупівлі газу за півроку до настання контрактного періоду.

«Україна зробила заяву, не домовляючись із російською стороною. Такі домовленості мають бути досягнуті за півроку. Це одностороння заява, яка була зроблена українською стороною», – сказав О.МІЛЛЕР.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір знизити закупівлі російського газу у 2012 році із передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.