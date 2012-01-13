Аваков націлився на Верховну Раду

Голова Харківської обласної організації партії «Батьківщина», екс-губернатор Арсен АВАКОВ планує балотуватися до Верховної Ради України в ході виборів, що відбудуться восени цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт партійної організації з посиланням на першого заступника голови обласного осередку «Батьківщини» Ірину ЄФРЕМОВУ.

За її словами, поки що точно невідомо, А.АВАКОВ балотуватиметься по мажоритарному округу чи за партійними списками.

«Партія розглядає можливість висунення АВАКОВА як по мажоритарному округу, так і за списками», - повідомила І.ЄФРЕМОВА.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією представників Харківської парторгаізації «Батьківщини», у даний час А.АВАКОВ перебуває за кордоном.

Напередодні прокуратура Харківської області стосовно екс-губернатора та колишніх посадовців облдержадміністрації порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження у 2009 році земель державної власності.

А.АВАКОВ вважає, що ця кримінальна справа сфальсифікована і таким чином влада намагається розправитися з ним.