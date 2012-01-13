У Верховній Раді - проблеми з освітленням
11:32, 13 січня 2012Політика
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У сесійному залі
У Верховній Раді виникли проблеми з освітленням
Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду питання про відкликання Андрія ШЕВЧЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації у сесійній залі парламенту зникло бокове освітлення, залишилося лише центральне освітлення.
Як передає кореспондент УНІАН, це тривало декілька хвилин.
Зараз освітлення повністю відновлено.
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