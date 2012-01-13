У Верховній Раді - проблеми з освітленням

У Верховній Раді виникли проблеми з освітленням

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду питання про відкликання Андрія ШЕВЧЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації у сесійній залі парламенту зникло бокове освітлення, залишилося лише центральне освітлення.

Як передає кореспондент УНІАН, це тривало декілька хвилин.

Зараз освітлення повністю відновлено.