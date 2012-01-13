Свідок у справі Луценка вважає, що за водієм Сацюка стежили законно

Колишній заступник екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, начальник Головного слідчого управління МВС Петро КОЛЯДА переконаний, що оперативно-розшукова діяльність стосовно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА Валентина ДАВИДЕНКА в рамках розслідування кримінальної справи щодо отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА проводилася на законних підставах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.КОЛЯДА заявив сьогодні на допиті під час засідання Печерського районного суду Києва, який розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

«Оперативно-розшукова справа (ОРС) проводилася на законник підставах в межах закону про ОРС… Сказати, що продовжувати ОРС не можна, не можна – якщо є дані, що особа може бути причетна до злочину, треба проводити ОРС… Безстроково до розкриття злочину або до закриття справи», - сказав він.

За словами П.КОЛЯДИ, він здивований тим, що у Генеральної прокуратури виникли сумніви у законності проведення ОРС стосовно водія В.САЦЮКА. «Є люди в Генпрокуратурі, які наглядають за цими питаннями, його не виникало», - зазначив П.КОЛЯДА.

Разом з тим, він зауважив, що Ю.ЛУЦЕНКО підписував документи на ОРС стосовно В.ДАВИДЕНКА не для того, щоб догодити В.ЮЩЕНКУ.

За словами П.КОЛЯДИ, по-перше, «всі знають, вся держава, мабуть, про стосунки ЛУЦЕНКА і ЮЩЕНКА». По-друге, про закриття ОРС Ю.ЛУЦЕНКУ ніхто не доповідав, відповідно він про це не знав.

Крім того, П.КОЛЯДА висловив здивування з приводу того, що його викликали до суду на допит як свідка.

Водночас, на запитання адвокатів, чи чинили вони на нього тиск, екс-начальник Головного слідчого управління МВС відповів: «Мене ніхто не просив, не схиляв. І, взагалі, всі знають, проси П.КОЛЯДУ, не проси, він зробить по-своєму».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКУ серед іншого, висунуто звинувачення у зловживанні владою за кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента В.ЮЩЕНКА. За даними адвоката, із справи про отруєння В.ЮЩЕНКА виділено окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу, і Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено звинувачення за ст. 364 ч.3 Кримінального кодексу України.

За даними «Народної самооборони», Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у тому, що він в 2009 році на посаді глави МВС, продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА.

Приводом для порушення справи був допит екс-заступника глави СБУ В.САЦЮКА, на дачі якого, як вважається, було отруєно В.ЮЩЕНКА. Виявилось, що МВС нібито без санкції суду вело стеження за водієм В.САЦЮКА.

18 серпня 2011 року під час допиту в суді у справі Ю.ЛУЦЕНКА В.ДАВИДЕНКО заявив, що не вважає себе потерпілим через стеження за ним в рамках розслідування справи про отруєння колишнього Президента.