ПР навідріз відмовляється підтримувати Шевченка

Фракція Партії регіонів не підтримає кандидатуру народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Андрія ШЕВЧЕНКА на посаду голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи заяву фракції «БЮТ-Батьківщина» про повторне висунення кандидатури А.ШЕВЧЕНКА на посаду голови комітету зі свободи слова, з якої її сьогодні відкликали.

За словами О.ЄФРЕМОВА, питання про висунення кандидатури на посаду голови комітету обговорювалося раніше на засіданнях Погоджувальної ради, і керівники фракції «БЮТ-Батьківщина» говорили, що запропонують іншу кандидатуру.

«Чому вони вирішили діяти в інший спосіб - ми не знаємо. Але кандидатуру тієї людини, яка не впоралася зі своїми обов’язками, ми підтримувати не будемо. Ми не будемо брати участь в цьому спектаклі», - сказав він.

Водночас О.ЄФРЕМОВ запевнив, що більшість підтримає будь-яку іншу кандидатуру від опозиції на посаду голови комітету зі свободи слова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 січня, Верховна Рада відкликала А.ШЕВЧЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації. За ухвалення відповідного рішення проголосували 245 народних депутатів із 381 зареєстрованого у сесійній залі.

«За» проголосували 187 депутатів від Партії регіонів, 2 – від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії, 10 позафракційних та один член групи «Реформи заради майбутнього». Фракція «БЮТ-Батьківщина» не дала жодного голосу.

Перед розглядом цього питання А.ШЕВЧЕНКО заявив, що його відставка має «політичні мотиви і персональні».

Під час обговорення питання доповідач - перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО звинуватила А.ШЕВЧЕНКА не лише у порушенні роботи на чолі комітету, а й у тому, що він, проживаючи у центрі Києва, зберігав за собою кімнату у готелі «Київ», користувався службовим автомобілем протягом місяця під час п’ятого скликання ВР, незважаючи на те, що склав депутатські повноваження тощо.

Після голосування лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що фракція пропонує парламенту розглянути кандидатуру А.ШЕВЧЕНКА на посаду голови Комітету з питань свободи слова та інформації.