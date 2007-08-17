Інститут Горшеніна визначає технологію Партії Регіонів як стратегію маразму

Використання ідей конкурентів на виборах є цілеспрямованою акцією Партії регіонів.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив експерт Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Вікторія САВОСТЬЯНОВА, коментуючи ведення передвиборної агітації основними політичними силами.

Експерт Інституту ім. Горшеніна зазначила, що сьогодні мало хто помічає одну цікаву передвиборну технологію Партії регіонів. «Не мудруючи лукаво, «регіонали» перехоплюють ініціативи своїх опонентів, залишаючи їх в стані повної розгубленості», - підкреслила В.САВОСТЬЯНОВА.

«Після оголошення «помаранчевими» свого генерального меседжа – скасування депутатської недоторканності, Партія регіонів вже від свого імені пропонує позбавити депутатів імунітету. Далі прийшла черга БЮТ. Ледь встигла ТИМОШЕНКО заявити про "Український прорив", як столичні сітілайти покрили зображеннями одного з тепер уже «регіоналів» з написом «Український прорив – Анатолій КІНАХ»», - зазначає експерт.

На думку експерта Інституту ім. Горшеніна, подібними діями «регіонали» просто вибивають землю , що на мові політтехнологів називається «стратегією маразму». «При цьому переслідуються дві мети. Перша – закріплення власного електорату на позитиві: мовляв, це ж ми перші запропонували такі хороші ініціативи. Тим більше що сталий електорат абсолютно в це повірить, і ніякий Юрій ЛУЦЕНКО вже не сприйматиметься. Мета друга – створення емоційної нестабільності у опонентів», - вважає вона. На думку В.САВОСТЬЯНОВОЇ, застосування подібних технологій повергає конкуруючу сторону в стан розгубленості і безвихідності. За її словами, Ю.ЛУЦЕНКО вже другий день не сходить з телеканалів.

«Таким чином, поки в передвиборній боротьбі м`яч на полі «регіоналів». Тепер все залежить від того, наскільки швидко зорієнтуються вправно обведені навколо пальця «оранжеві»», - підкреслила В.САВОСТЬЯНОВА.