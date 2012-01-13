Королевській, як перемогти на виборах, вже підказала Тимошенко

Лідер Української соціал-демократичної партії, народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що на базі Комітету опору диктатурі потрібно сформувати Народний уряд та Народну громадську палату.

Питання виживання країни на сьогодні залежить від того, чи зможуть консолідуватися демократичні сили, написала вона у своєму блозі на Korrespondent.net, повідомили УНІАН у прес-службі УСДП.

«Сьогодні, коли влада відкрито та безпринципно, крок за кроком здає національні інтереси, питання об`єднання опозиції стає питанням збереження незалежності України. Вкрай важливим питанням зараз є згода в рядах Комітету опору диктатурі. Політичний монополізм у рамках комітету недопустимий. Його робота повинна бути прозорою, а всі опозиційні партії, у тому числі непарламентські – мати рівне право голосу. Єдина політична сила, яка може мати право на особливу позицію (але не монопольний статус) – це БЮТ як найбільша парламентська опозиційна сила, лідер якої користується найбільшим рівнем довіри у суспільстві», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Лідер УСДП наголосила, що найбільш реальну можливість перемоги демократичних сил на парламентських виборах озвучила лідер української опозиції Юлія ТИМОШЕНКО. «Під час обговорення перспектив єдиного опозиційного руху, була озвучена тільки одна реальна, дієва ініціатива та виходила вона від Юлії ТИМОШЕНКО. У своєму відкритому листі вона зазначила, що впевнена перемога опозиційних сил на виборах можлива тільки за умови створення єдиного партійного списку на основі нейтральної партії, а також єдиного списку кандидатів у мажоритарних округах», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами народного депутата, опозиції вкрай необхідні нові підходи у веденні політичної боротьби. «Не союз партій лідерського типу, а союз партій, які готові до нового типу лідерства – громадянського, заснованого на залученні в політичний процес активістів громадянського суспільства, людей, які вже завоювали щиру довіру та авторитет в широких масах», – наголосила депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що опозиція повинна показати, що вона готова зробити все можливе для якісного оновлення влади, зможе ефективно працювати у парламенті та знає, як повернути Україну на європейський шлях розвитку.

«У перелік першочергових завдань Комітету опору диктатурі повинні увійти розробка та узгодження Маніфесту учасників комітету з цінностями, які об`єднують суспільство, сформувати разом з громадянським суспільством пакет народних реформ, який пізніше ухвалить парламент. Також ми повинні провести вибори єдиних кандидатів на підставі народних праймеріз, а не кулуарних домовленостей», – відзначила лідер УСДП.

Вона запропонувала відкрити єдиний інтернет-портал КОДу, а також сформувати Народний уряд і Народну громадську палату.

«Я пропоную відкрити єдиний інтернет-портал КОДу як майданчик для широкого обговорення програми роботи комітету. На базі КОДу потрібно сформувати Народний уряд та Народну громадську палату, в рамках роботи якої будуть проводитися регулярні публічні обговорення народних законопроектів», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.