Попов: підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не буде

Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ наголошує, що влада столиці не має намірів підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

За словами О.ПОПОВА, сьогодні збереження вартості комунальних послуг на існуючому рівні – це принципова позиція влади Києва.

«Жодних рішень стосовно зміни чи збільшення тарифів на комунальні послуги впродовж останніх місяців не приймалося ні Київрадою, ні Київською міською державною адміністрацією”, - нагадав він.

Голова КМДА також зазначив, що встановлення будинкових лічильників теплової енергії заощаджує кошти киян, адже мешканці сплачують тільки за фактично отриману послугу. “Для нас дуже важливо, щоб кияни сплачували лише за ті послуги, які реально отримують, і лише в рамках діючих тарифів. Я особисто контролюватиму це питання, і якщо є порушення, то ви можете розраховувати на мою особисту реакцію», – запевнив він.

У пресс-службі КМДА зазначили, що для споживачів, за наявності будинкових приладів обліку, нарахування коштів за спожиті енергоресурси проводяться тільки в опалювальний період, тому рахунки за теплову енергію для них відрізняються від рахунків тих споживачів, будинки яких не обладнані відповідними приладами та для яких нарахування проводяться протягом 12 місяців.

Відсутність будинкових приладів обліку споживання енергоносіїв призводить до значних розбіжностей (30-40%) між встановленою нормою споживання теплової енергії та фактичним її споживанням.

«Одне із завдань київської влади – найближчим часом запустити в роботу програму із забезпечення лічильниками малозабезпечених верств населення. Також у нас є попередні напрацювання за програмою кредитування встановлення приладів обліку для киян. Це дійсно дозволяє економити гроші. Тому ми усвідомлюємо необхідність цієї програми і будемо її реалізовувати», – сказав О.ПОПОВ.