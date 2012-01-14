Три пріоритети Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на 2012 рік визначив три головні акценти, на яких мають зосередитися всі, хто займатиметься реалізацією реформ у країні.

На цьому наголосив на брифінгу Представник Президента у Верховній Раді, народний депутат України від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ухвалення закону, на переконання Президента, не є кінцевою метою реформи. Лише імплементація, реалізація закону – щоб люди відчули покращення свого життя – ось що є очікуваним результатом тієї чи іншої реформи. Три пріоритети визначені Президентом: це міжсекторальна координація реформ в 2012 році, це перенесення акценту (реалізації реформ) з центру на регіони, це критерії оцінки, виходячи вже з покращення якості життя громадян України», - наголосив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Він підкреслив, що у 2012 році реформування буде здійснюватися за такими головними напрямками, як: енергетичний сектор; питання дерегуляції, розвитку підприємництва та надання адмінпослуг; сфера освіти та розвитку науково-технічної галузі; міжнародна економічна інтеграція; соціальна сфера; державні фінанси та управління; фінансовий сектор; сільське господарство та ринок землі, ЖКГ, медичне обслуговування; приватизація та управління державною власністю; розвиток транспортної інфраструктури; національні проекти.

«Ось 14 напрямків реформ, які будуть у фокусі уваги і Президента, і парламенту, і Кабінету міністрів… Якщо в 2011 акцент був зроблений безпосередньо на механізмах реформування окремих галузей, то 2012 рік матиме на меті вже міжсекторальну координацію. Зміщується акцент на поєднання і узгодження реформ між собою», - підкреслив Ю.МІРОШНІЧЕНКО.