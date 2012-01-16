У «Батьківщині» порадили Авакову залишити Україну

У партії «Батьківщина» рекомендували своєму однопартійцю, екс-губернатору Харківщинни Арсену АВАКОВУ виїхати за межі України через очікування на порушення проти нього кримінальної справи.

Про це в ефірі телеканалу ТВі заявив заступник Голови Верховної Ради України, один із лідерів партії «Батьківщина» Микола ТОМЕНКО.

«Це рішення нашої команди. Знаючи, що проти Арсена АВАКОВА буде нанесений удар, наша рекомендація була, щоб він був за кордоном», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер наголосив, що той тиск є підтвердженням того, що насправді вибори мера Харкова виграв саме А.АВАКОВ. Крім того, додав віце-спікер, у партії «Батьківщина» переконані, що А.АВАКОВ пройшов би до парламенту за мажоритарним округом.

М.ТОМЕНКО наголосив, що приклад з А.АВАКОВИМ є підтвердженням того, що влада і надалі буде відкривати справи в регіонах проти свої впливових конкурентів, аби вони не брали участі у виборах.