У Москві обговорили африканську чуму й українську реформу

Україна стурбована системою російського контролю при продажу вроздріб м`яса в умовах боротьби з африканською чумою свиней (АЧС).

Про це УНІАН повідомили у Россільгоспнагляді за підсумками зустрічі керівника цього відомства Сергія ДАНКВЕРТА з головою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іваном БІСЮКОМ.

«Основною темою зустрічі стало обговорення ситуації з боротьбою з африканською чумою свиней в Росії. Серйозну заклопотаність української сторони викликає ефективність існуючої в Росії системи контролю безпеки м`яса, що надходить в роздрібний торговий оборот», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що в даний час Россільгоспнагляд володіє правом перевірки торгових підприємств і ресторанів лише в тих випадках, якщо у них є власні цехи з переробки м`ясної продукції. У решті всіх випадків контрольні функції здійснюються лише Росспоживнаглядом, що не має компетенції в галузі забезпечення ветеринарної безпеки. Таким чином, існуюча в даний час система не дозволяє виключити попадання в роздрібну торгову мережу м`ясної продукції, одержаної від інфікованих тварин що, відповідно, створює можливість подальшого розповсюдження зараженої продукції через торгові мережі, повідомили в Россільгоспнагляді.

Під час зустрічі С.ДАНКВЕРТ також проінформував І.БІСЮКА про роботу російських міністерств сільського господарства і охорони здоров`я з розробки нормативів і затвердження максимально допустимих рівнів (МДР) вмісту небезпечних і шкідливих речовин у харчовій продукції.

У повідомленні зазначається, що під час зустрічі російська сторона висловила розуміння щодо адміністративної реформи, що відбувалася в Україні, під час якої, на прикладі європейської моделі, ветеринарна служба країни була реорганізована в Державну ветеринарну і фітосанітарну службу, у функції якої входить контроль безпеки харчової продукції по всьому ланцюжку виробництва і переробки, від ферми - до столу споживача. При цьому серед іншого новоорганізована Служба контролює застосування пестицидів і агрохімікатів, здійснює насіннєвий контроль, є національним органом у галузі карантину рослин, забезпечує здоров`я тварин, проводить інспекцію підприємств, контролює безпеку як сировини, так і готової харчової продукції, перевіряє підприємства торгівлі та громадського харчування.

Сторони погодилися, що лише така єдина і високоінтегрована система зможе реально гарантувати безпеку здоров`я споживачів.

Як повідомляв УНІАН, раніше головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО висловив занепокоєння у зв`язку з намірами української влади передати функцію контролю над харчуванням українців ветеринарній службі.

"В Україні повноваження з контролю над продовольством і харчуванням, зокрема в дитячих організованих колективах, передано ветеринарній службі. Де-факто, це є визнання громадянина України твариною", - сказав він.

Крім того, на його думку, передача ветеринарній службі функцій з контролю над якістю їжі негативно вплине також на агробізнес, підприємства якого здійснюють поставки продукції до Росії.

"Ми почнемо дуже уважно спостерігати за постачаннями з України всього сегменту аграрної продукції, в першу чергу, молочної, і вживемо найжорсткіших заходів при найменшому погіршенні якості. В першу чергу, постраждає малий і середній бізнес України, який поставляє продукцію в прикордонні регіони і великі міста Росії", - наголосив Г.ОНИЩЕНКО.