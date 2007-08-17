БЮТ заявляє, що в Києві триває незаконний демонтаж політичної реклами блоку

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що «в ці хвилини в Києві продовжується незаконний демонтаж політичної реклами БЮТ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за оперативною інформацією, «на мосту Патона зараз знищують рештки політичної реклами нашого блоку. Також щойно стало відомо про те, що демонтовано біл-борд Блоку Юлії Тимошенко на проспекті Бажана”.

БЮТ закликає представників засобів масової інформації “повідомити суспільству про знищення законно встановленої реклами нашої політичної сили та брутальне застосування адміністративного ресурсу мерією ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на користь Партії регіонів”. БЮТ попереджує, що вже найближчими днями на місці демонтованих носіїв буде встановлено рекламу Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила: "Сьогодні ЯНУКОВИЧ дав команду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, а той дав команду зняти наші біл-борди і розтяжки по всьому місту". За її словами, представники компаній, що займаються розміщенням реклами БЮТ, повідомляли, що на них чиниться тиск з боку влади.