В Івано-Франківську з'явилася вулиця Кубійовича

В Івано-Франківську назвали вулицю іменем одного із ініціаторів формування дивізії «Галичина».

Як повідомляють ЗМІ, на 18 сесії Івано-Франківської міської ради депутати перейменували вулицю Індустріальну на Володимира Кубійовича. За таке рішення проголосувало 43 депутати (у міськраді 60 депутатів – УНІАН).

Довідка УНІАН. Володимир Кубійович народився в 1900 р. у Новому Сончі на Західній Лемківщині в українсько-польській родині. Це український історик, географ, енциклопедист, видавець, громадсько-політичний діяч, організатор видання та головний редактор Енциклопедії українознавства та фундаментальної праці «Географія українських і сумежних земель».

У 1918-1919 рр. - артилерист в Українській Галицькій Армії.

У 1928-1939 рр. - доцент Краківського (Яґеллонського) університету. Займався вивченням українських етнічних традицій на землях, що перебували у складі Польщі, Чехо-Словаччини та Румунії. У своїх дослідженнях В.Кубійович послідовно обстоював українські геополітичні інтереси і провадив наукову дискусію з польськими вченими, яких звинувачував в умисному підробленні статистичних даних в дослідженнях, за що в 1939 був позбавлений кафедри в Ягеллонському університеті.

У 1939-1940 рр. — професор Українського Вільного Університету у Празі.

У середині квітня 1940 року очолив Український Центральний Комітет (УЦК) у Кракові (був головою до 1944 р.), який координував діяльність українських громадсько-культурних організацій у Генеральній Губернії (Краків був її адміністраційним центром) і допомагав українським втікачам з СРСР.

У квітні 1943 В.Кубійович, як голова УЦК, став одним з організаторів Військової Управи, і зі свого боку докладав багато зусиль для формування частин дивізії «Галичина». Зокрема, разом з членами ВУ йому вдалось домогтися дозволу німецьких чинників на набір до української дивізії не тільки в Галичині, а й по всій Генеральній Губернії. У 1944 р. емігрував до Парижа.

Після закінчення Другої світової війни проф. В.Кубійович жив в еміграції у Німеччині і Франції, займаючись переважно науковою діяльністю. Помер 2 листопада 1985 р. у Франції, на 86-му році життя.