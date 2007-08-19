Заступник голови Тернопільської облради вважає рішення Нашої України провокацією

Заступник голови Тернопільської обласної ради Олег ВІТВІЦЬКИЙ вважає політичною провокацією рішення міжпартійної конференції блоку “Наша Україна” про дострокове припинення його повноважень як депутата облради.

Про це він заявив у розмові з кореспондентом УНІАН.

За словами О.ВІТВІЦЬКОГО, вже в понеділок він планує оскаржити рішення міжпартійної конференції блоку «Наша Україна» в суді.

«Наразі я залишаюся працювати на займаній посаді до рішення територіальної виборчої комісії. Але конференція нелегітимна, оскільки у ній не брали участі представники всіх політичних партій, що входять до блоку, і я доводитиму це в суді», – сказав О.ВІТВІЦЬКИЙ.

Він також зауважив, що рішення про відкликання депутатів облради може обернутися проти самої «Нашої України». «Якщо «Наша Україна» почала боротьбу проти націоналістів на Тернопільщині, то це провокація. Провокація, спрямована проти «Нашої України»», – вважає О.ВІТВІЦЬКИЙ. Хто, на його думку, стоїть за такою провокацію, О.ВІТВІЦЬКИЙ не вказав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 серпня, делегати міжпартійної конференції блоку «Наша Україна» ухвалили рішення про відкликання з Тернопільської обласної ради 10 депутатів, які були обрані за списками блоку: 7 членів Конгресу українських націоналістів та трьох членів політичної партії "Народний Союз Наша Україна", серед яких О.ВІТВІЦЬКИЙ та екс-мер Тернополя Богдан ЛЕВКІВ.

В міжпартійній конференції не брали участі члени КУН.

Також делегати виключили Тернопільську обласну організацію КУНу з виборчого блоку «Наша Україна», який було сформовано у січні 2006 року в складі НСНУ, Народного Руху України, КУНу, Партії промисловців та підприємців України та УРП «Собор».

У травні 2006 року під час виборів голови облради, члени КУНу, які йшли у списку «Нашої України», підтримали кандидатуру від БЮТ, а потім створили власну фракцію. Б.ЛЕВКІВ та О.ВІТВІЦЬКИЙ, попри домовленість членів фракції «Наша Україна» бойкотувати голосування за кандидатуру голови облради, пішли голосувати, після чого їх виключили з партії та з фракції. О.ВІТВІЦЬКИЙ невдовзі став заступником голови облради.