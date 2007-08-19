Луценко підозрює, що Рудьковський пустив у хід адмінресурс

Лідер блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО не виключає застосування міністром транспорту і зв’язку, кандидатом у народні депутати від СПУ Миколою РУДЬКОВСЬКИМ адміністративного ресурсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Кіровограді.

За його словами, «проїжджаючи степами України», зокрема у Сумській та Полтавській областях, він звернув увагу, що «на всіх залізничних станціях стоять величезні біг-борди О.МОРОЗА».

«Мені здається, що пішов у хід ресурс Міністерства транспорту», - припустив лідер блоку “НУ-НС".

У контексті зазначеного він висловив думку, що доцільно було б провести розслідування, чи ці біг-борди легальні, тобто встановлені при отриманні всіх необхідних дозволів і сплати всіх необхідних платежів до місцевих бюджетів.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО вважає за необхідне з’ясувати, чи ці агітаційні біг-борди присутні лише у Полтавській та Сумській областях, чи скрізь по Україні. «Це було б дуже цікаво дізнатися з огляду на той ґвалт, який підняла правляча парламентська коаліція про ймовірний адмінресурс (маються на увазі обвинувачення, які лунали на адресу Президента про начебто застосування ним адміністративного ресурсу у виборчій кампанії – УНІАН)», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.