Добкін «заспокоїв»: матчі Євро-2012 в колоніях проводитися не будуть

Харківська облдержадміністрація не зверталася до відповідних інстанцій з проханням про етапування екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з Качанівської виправної колонії Харкова до іншої області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи слова народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ (фракція «БЮТ-Батьківщина»), який заявив, що керівництво Харківської області звернулося до керівництва пенітенціарної служби з проханням про переведення Ю.ТИМОШЕНКО до області, у якій не проводитимуться матчі Євро-2012.

«Звичайно, такого звернення не було, тим більше, що матчі Чемпіонату Європи з футболу в колоніях проводитися не будуть. Вони будуть проводитися на стадіонах. Тому нехай пан ВОЛИНЕЦЬ не переживає», - сказав М.ДОБКІН.