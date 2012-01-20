У Львові пасажирів маріупольського потяга зустрінуть пампухами

22 січня у Львові пасажирів потяга «Маріуполь – Львів» пригощатимуть пампухами.

Як повідомили УНІАН у русі „Відсіч”, який виступив ініціатором акції, на залізничному вокзалі міста львів’яни зустрінуть потяг № 70 «Маріуполь - Львів». Приїжджим роздаватимуть синьо-жовті стрічки, привітальні листівки і пампухи, яких спечуть близько тисячі.

„Організатори вибрали цей потяг, бо він проїжджає від одного кінця країни до іншого, що дуже символічно у День Соборності. Пасажири проїдуть такі міста як Донецьк, Дніпропетровськ, Черкаську та Київську області, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Львів», - зазначається у повідомленні.

Потяг прибуває до Львова о 12.06.

*** 22 січня 1918 року IV універсалом Центральної ради УНР було проголошено повну незалежність України, а рівно через рік, цього ж дня, проголосили Акт возз’єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.

22 січня 1990 року від 1 до 3 мільйонів людей, узявшись за руки, створили на дорогах і шосе безперервний ланцюг від Києва до Львова.