Кличко закликає опозицію зібратися й поговорити

Партія «УДАР Віталія КЛИЧКА» виступає за реальне об’єднання опозиції навколо спільних принципів, а не за «ситуативну співпрацю заради отримання депутатських мандатів». Партія закликає всі опозиційні сили та представників громадських організацій зібратися та публічно обговорити і ухвалити єдиний документ про співпрацю на виборах та після них.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії.

Зокрема, в документі нагадується, що партія “УДАР” направила усім колегам по опозиції «проект нашої Угоди про співпрацю опозиційних сил під час виборів і створення демократичної більшості у наступному складі парламенту. Ми вдячні політичними силам, які відгукнулися на нашу ініціативу. В цьому документі ми виклали основні принципи і критерії щодо висунення кандидатів, відкритих списків, створення більшості, формування виборчих комісій та роботу спостерігачів на майбутніх виборах».

Як зазначається в заяві, «сьогодні ми маємо згоду кількох опозиційних сил підписати угоду. В тому числі і від деяких партій, що входять до Комітету опору диктатурі. Втім, інша частина партій КОДу пропонують підписати їхній варіант документу». Далі «УДАР» зазначає: «справа не в тому, чий документ підписувати. Йдеться про те, на яких засадах співпрацюватиме опозиція, і якими принципами та критеріями керуватиметься під час виборчої кампанії та після неї».

Тому партія «УДАР» закликає «всі опозиційні сили та представників громадських організацій зібратися та публічно обговорити і ухвалити єдиний документ про співпрацю на виборах та після них. Ухваливши погоджену угоду опозиція має створити єдиний координуючий орган, який скеровуватиме спільні дії опозиції під час кампанії та після виборів».

Як зазначається в заяві, «партія «УДАР» запропонувала змістовну Угоду, в якій врахувала позицію, зокрема, і громадських організацій. Натомість, нам пропонують підписати черговий набір декларативних гасел, який не наближає опозицію до справжнього об’єднання, а лише окреслює інтереси окремих партій».

«Ми вважаємо, що співпраця опозиційних партій має бути прозорою і повинна враховувати інтереси не лише політиків, а, перш за все, громадян. Сьогодні треба говорити про реальне об’єднання опозиції навколо спільних принципів і їхнього втілення, а не про ситуативну співпрацю заради отримання депутатських мандатів», - заявляють в партії “УДАР”.