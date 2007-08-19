Люди з партії Кінаха заявили про підтримку блоку НУ-НС

Волинське відділення Партії промисловців і підприємців України (ПППУ) на дострокових виборах до Верховної Ради підтримає Блок “Наша Україна - Народна самооборона”.

Про це повідомляється на офіційному сайті блоку “Наша Україна – Народна самооборона” із посиланням на прес-службу Волинського осередку ПППУ.

На 6-му з`їзді ПППУ не було ухвалено рішення про участь партії в дострокових виборах до Верховної Ради. У зв`язку з цим учасники розширеної ради і секретаріату Волинської обласної організації заявили, що на виборах партія буде підтримувати блок “Наша Україна - Народна самооборона” і закликали до цього всіх членів Партії промисловців і підприємців Волині.

Заяву підписали лідери районних і міських організацій партії.

“Партія активно співпрацює з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими партіями Волині в інтересах підтримки і сприяння розвитку економіки області, підтримки підприємництва”, - сказав голова обласної організації партії, депутат Волинської обласної ради Віктор ГУПАЛО.