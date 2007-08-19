Блок Людмили Супрун понесе списки кандидатів у ЦВК
16:32, 19 серпня 2007Політика
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У понеділок, 20 серпня 2007 року об 11 годині лідери виборчого блоку Людмила Супрун, Сергій Куніцин та інші понесуть списки до ЦВК на реєстрацію кандидатів у народні депутати від виборчого блоку «Виборчий блок Людмили Супрун - Український регіональний актив».
По завершенню процедури реєстрації відбудеться театралізоване дійство.
Блок запрошує журналістів до висвітлення події.
Контактна особа - Ярослава Соколовська
тел.. 522-92-26, 8 097 498 98 36
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