Олександр Волков очолив список блоку ”КУЧМА”

Виборчий список сьогодні затвердив блок політичних партій під назвою "КУЧМА".

Його утворили дві партії, - це "Союз" та "Центр". Абревіатуру "КУЧМА" члени блоку розшифровують як - Конституція, Україна, Честь, Мир та Антифашизм. Разом з тим, вони вважають, що саме Другий Президент Леонід Кучма був найкращим з усіх керівників держави. Втім, сам колишній чільник держави, на честь якого і назвали блок, на з`їзд не прийшов. Натомість перед делегатами виступив номер один в списку "КУЧМИ" Олександр Волков. Презентуючи основні засади передвиборної програми та критикуючи, як опозицію, так і чинний Уряд, лідер блоку не стримував емоцій.

5 канал