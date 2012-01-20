Гриценко: Росії Україна частинами не потрібна

Росії не вдасться втягнути Україну до Митного союзу, переконаний лідер партії «Громадянська позиція», голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як повідомляє сайт А.ГРИЦЕНКА, він зазначив, що Митного союзу не хоче українське суспільство, опозиція і навіть влада.

«Команда ЯНУКОВИЧА вже зрозуміла, на жаль, запізно, що Росія рішуче, часом агресивно відстоює свої інтереси. Росії Україна частинами не потрібна – вона потрібна повністю», - пояснив А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у 2010 році пішов на поступки і росіян запустили у стратегічні галузі української економіки.

«То Росію не задовольнило. Вони подякували і забули, жодних кроків назустріч Україні – у перегляді формули ціни, газового контракту і всього іншого вони не зробили і не збираються робити», - додав А.ГРИЦЕНКО.