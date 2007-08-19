Цушко йде у відпустку

Цушко 24 серпня йде в передвиборчу відпустку

Міністр внутрішніх справ, кандидат в народні депутати від Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО з 24 серпня йде в передвиборчу відпустку.

Про це він сьогодні повідомив РБК-Україна.

За його словами, він завтра візьме участь в засіданні за підсумками роботи МВС за 7 місяців 2007 р., яке пройде в Дніпропетровську. Крім того, В.ЦУШКО додав, що в середу, 22 серпня, він візьме участь в засіданні уряду.