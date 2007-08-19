Цушко йде у відпустку
20:01, 19 серпня 2007Політика
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Завтра - відрядження до Дніпропетровська
Цушко 24 серпня йде в передвиборчу відпустку
Міністр внутрішніх справ, кандидат в народні депутати від Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО з 24 серпня йде в передвиборчу відпустку.
Про це він сьогодні повідомив РБК-Україна.
За його словами, він завтра візьме участь в засіданні за підсумками роботи МВС за 7 місяців 2007 р., яке пройде в Дніпропетровську. Крім того, В.ЦУШКО додав, що в середу, 22 серпня, він візьме участь в засіданні уряду.
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