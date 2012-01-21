Чиновникам КМДА «світить» масштабне скорочення

Київська міська державна адміністрація найближчим часом має намір скоротити 40% чиновників. Це підтвердила в інтерв'ю "Дзеркалу тижня. Україна" (№ 2) секретар Київради Галина ГЕРЕГА. При цьому вона заперечує, що зроблено це буде за вказівкою Адміністрації Президента.

«Дійсно, такий проект рішення розглядатиметься на одному з найближчих засідань (Київради). Але оптимізація структури - це не ініціатива Банкової, подібний розділ є в Стратегії розвитку Києва», - повідомила вона.

«Я сама, починаючи роботу, зіткнулася з надмірним бюрократизмом у роботі Київради, тому розумію бажання ПОПОВА викоренити це явище в КМДА, змусити систему працювати чіткіше й ефективніше. Перед містом стоїть важливе завдання - втілення Стратегії розвитку Києва до 2025 року. Її успішна реалізація багато в чому залежить від професійної й злагодженої роботи міської влади. Я думаю, цей факт і змусив Олександра Павловича (ПОПОВА) ухвалити таке рішення», - сказала Г.ГЕРЕГА.